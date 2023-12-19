نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حوار| اليابانية هاسيجاوا لاعبة مانشستر سيتي: السيتيزنز سيتوج بلقب مونديال الأندية.. مباراة أوراوا صعبة وهذا سر خسارة الأهلي أمام فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة منافسه أوراوا رد ديامونز الياباني، اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

اللقاء الذي سيقام، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، سيشهد مشاركة مانشستر سيتي لأول مرة في مونديال الأندية، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.

ويرغب بطل أوروبا والدوري الإنجليزي في تحقيق اللقب الخامس له هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

ويسعى السيتي إلى تخطى عقبة أوراوا رد ديامونز الياباني، والصعود إلى النهائي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، الذي تخطى الأهلي المصري 0-2 في نصف النهائي.

بينما يرغب الفريق الياباني، الذي تأهل إلى دور نصف النهائي بعد أن تجاوز عقبة ليون كلوب المكسيكي بهدفٍ دون مقابل، في الفوز على السيتي والتأهل لنهائي المونديال، محاولا استغلال تدبدب نتائج الفريق الإنجليزي في الجولات الأخيرة من البريميرليج، حيث حققت كتيبة جوارديولا فوزا وحيدا في 6 مباريات فقط.

وقبل موقعة السيتي وأوراوا الياباني، تواصل "دوت الخليج الرياضي" مع اليابانية يوي هاسيكوا، لاعبة فريق مانشستر سيتي للسيدات، للحديث عن توقعاتها لنتيجة اللقاؤ، ورأيها في موقعة الأهلي وفلومينينسي، أمس في نصف النهائي.

وتعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي، العام الماضي، مع لاعبة خط الوسط، اليابانية يوي هاسيكوا، صاحبة الـ26 عامًا، من وست هام يونايتد في صفقة مدتها ثلاث سنوات.

بداية هاسيجاوا

ولدت يوي هاسيجاوا في مدينة تودا باليابان في يناير من عام 1997، والتحقت بنادي نيبون تي في بيليزا عندما كانت بعمر 12 عاما، ونضجت هناك في المراحل السنية المختلفة، قبل أن تلعب أول مباراة رسمية لها في عام 2013.

أرقام مميزة

تمكنت هاسيجاوا من تمثيل فريقها لأكثر من 100 مباراة على مدار ثمان سنوات، وساعدتهم على الفوز بالدوري الياباني في خمس مناسبات، وتمكنت بعدها من الانتقال إلى أوروبا في عام 2021 مع نادي ميلان الإيطالي.

وبعد سبعة أشهر فقط في إيطاليا، حيث أحرزت ثلاثة أهداف في تسع مواجهات، وقعت صانعة الألعاب على عقد لمدة موسمين مع وست هام في شهر أغسطس 2021.

وقامت اللاعبة اليابانية بتمثيل فريق شرق لندن في 17 مباراة، وأحرزت هدفين في موسم 2021/22، منها الفوز على السيتي 2-0، لتنتقل بعدها لترتدي قميص السيتي مع بداية الموسم الماضي، وتحديدا في سبتمبر 2022.

تألق مع المنتخب

هاسيكوا لاعبة دولية، حيث شاركت مع منتخبها الياباني، في 92 مباراة منذ ظهورها الأول عام 2017، ومثلته في كأس العالم للسيدات، وكأس آسيا، والألعاب الأولمبية وكأس شي بيليفز للسيدات.

وإلى نص الحوار..

- هل السيتي قادر على الفوز بلقب كأس العالم للأندية؟

مانشستر سيتي قادر على التتويج بكأس العالم للأندية وتخطي أوراوا ثم فلومينينسي، رغم تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي.

- هل أوراوا سيكون خصما سهلا للسيتي؟

مباراة أوراوا ريدز الياباني ليست سهلة لمانشستر سيتي كما يظن البعض، فهم فريق يمتلك لاعبين جيدين.

- هل تأثر مستوى السيتي بالإصابات؟

الإصابات التي حدثت على مستوى الفريق أثرت على مردوده في المباريات الأخيرة بالدوري الإنجليزيي، عليك أن تنظر لحجم الإصابات بداية من دي بروين وهالاند ودوكو.

- ما رأيك في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟

شاهدت مباراة فلومينينسي والأهلي، هما فريقان جيدان والمباراة كانت مثيرة بينهما، وفيها الكثير من الفرص الضائعة.

- هل استحق فلومينينسي الفوز؟

فلومينينسي استطاع استغلال تفوقه في الشوط الثاني، وتراجع الأهلي وتمكن من تسجيل هدفين والخروج منتصرا، والتأهل إلى نهائي مونديال الأندية.