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أحمد جودة - القاهرة -



تواصل "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية " استلام ترشيحات الجمهور عبر قناة دبي الرياضية والموقع الالكتروني وتطبيق الجائزة Mbrawards خلال الفترة من 1 نوفمبر الماضي وحتى 31 ديسمبر الجاري حيث لم يتبقى سوى أقل من أسبوعين للتصويت وتحديد اسماء الفائزين حسب الترتيب النهائي وتكريمهم في حفل تكريم المبدعين يوم 10 يناير 2024 في مدينة جميرا.

وتحرص الجائزة على تكريم الناشئين الإماراتيين في كل دورة وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، كما أعلنت الجائزة عن اطلاق مبادرة جديدة لدعم ورعاية وتكريم الرياضيين الناشئين العرب المبدعين، وذلك بترشيح 6 رياضيين من مختلف الدول العربية والرياضات من أصحاب الانجازات القارية والدولية لتصويت الجمهور لاختيار الفائزين منهم وتكريمهم في حفل الجائزة يوم 10 يناير 2024 أيضا.

بينهم هنا جوده.. تواصل تصويت الجمهور لفئة الناشئين لجائزة آل مكتوم للابداع الرياضي



ويمكن للجمهور الإماراتي والجمهور العربي التصويت لرياضييهم المفضلين عبر قناة دبي الرياضية وكذلك عبر التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للجائزة Mbrawards خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 يسمبر 2023.

وضمت قائمة الرياضيين الناشئين الإماراتيين المرشحين للتصويت:

زمزم محمد الحمادي، من رياضة الجيوجيتسو، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و 2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.

سلطان صالح محمد، من رياضة الرماية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 متر 2021.

احمد خالد العبدولي، من رياضة التايكواندو، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023.

سعيد محمود العوضي، من رياضة الدراجات المائية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة (سكي ستوك) 2022.

الهيام سيف البلوشي، من رياضة المبارزة، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا 2022.

ميرة عبدالله الشحي، من رياضة السباحة، وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.

فيما ضمت قائمة الناشئين العرب المرشحين للتصويت:

هنا جودة- جمهورية مصر العربية، رياضة تنس الطاولة، وذلك لحصولها على ذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022 ، والفردي عام 2021، والمصنفة 2 عالميا تحت 17 سنة .

نور سحنون- الجمهورية التونسية، رياضة التنس، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبييتين في البطولة الافريقية تحت 14 سنة عام 2023 والمصنفة رقم 1 في افريقيا.

3- ملاك العلامي- المملكة المغربية، رياضة للتنس، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة 2022.

عبد العزيز السيف- المملكة العربية السعودية، رياضة الكاراتيه، وذلك لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022.

عبد الرحيم مجاهد- الجمهورية الجزائرية، رياضة الجودو، وذلك لحصوله على ذهبية بطولة افريقيا للجودو للناشئين 2023.

احمد شماع- الجمهورية السورية، رياضة رفع الأثقال، وذلك لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب 2023.