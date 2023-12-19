محمود الخواجة: أؤيد استمرار معتمد جمال مع الزمالك.. والمدرب المصري أفضل من الأجنبي

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أحمد جودة - القاهرة - طالب محمود الخواجة نجم نادي الزمالك السابق، من مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب إعطاء الفرصة كاملة، للمدير الفني الحالي للفريق معتمد جمال، حتى نهاية الموسم وعدم رحيله خلال الفترة الحالية.

وقال محمود الخواجة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "معتمد جمال أعاد الهدوء والاستقرار للفريق خلال الفترة الماضية، وخسارة الزمالك أمام المصري مش نهاية العالم وطبيعي أي فريق يخسر".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أتمنى استمرار معتمد جمال مع الزمالك لأطول فترة ممكنة، وأويد تجربة تواجد أبناء الزمالك في كافة المناصب سواء الفنية أو غيرها، وأرى أن المدير الفني المصري أفضل من المدرب الأجنبي".

موعد مباراه الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيجردا الانجولي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانجولية لوندا.

