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أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، إنه يفخر بتوقيع اتفاقية الشراكة والتي تجمع بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي بيراميدز، لرعاية سباق زايد الخيري، والذي يقام في نسخته الثامنة في العاصمة الإدارية الجديدة يوم ٣٠ ديسمبر الجاري، موضحا أن بيراميدز يكون دائما سباق بالمشاركة في الفعاليات الرياضية الاجتماعية.

بيراميدز يوقع اتفاقية شراكة مع مجلس أبوظبي لرعاية سباق زايد الخيري

أوضح أنه يرحب بوجود مجلس أبوظبي الرياضي وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي، وبيراميدز يفخر بأن يكون راعيا فاعلا للنسخة الثامنة من سباق زايد الخيري، ومشيرا إلى أن وجود بيراميدز في هذا الحدث الكبير الذي يقام سنويا في مصر، أمر يدعو كثيرا للفخر.

المهندس ممدوح عيد شدد على أن نادي بيراميدز دائما حريص على التفاعل والتواجد بشكل أكبر في الأحداث المتعلقة بالمناسبات والفعاليات المجتمعية، وحريص على التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمستشفيات ودور رعاية الأيتام وكبار السن، لشعور النادي بالمسئولية المجتمعية ودوره الكبير في هذا الجانب.

ووعد رئيس بيراميدز بأن يواصل النادي دوره الفاعل في دعم جميع الأنشطة المجتمعية لأنه لمن الرائع أن يرسم النادي البسمة على وجوه الأطفال أو المرضى أو السيدات وكبار السن وغيرهم، وبجانب الدور الرياضي الكبير الذي يقدم بيراميدز في المنظومة الرياضية بمصر، يشعر بحجم المسئولية الاجتماعية عليه ويسعى دائما لأن يشارك بفعالية في تلك الأنشطة، وسعيد مرة أخرى بالتعاون مع مجلس أبوظبي وسباق زايد الخيري.