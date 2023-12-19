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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أن تكريم ليونيل ميسي اللاعب الذي حطم كل الأرقام القياسية في تاريخ البارسا، سيتم حينما يريد النجم الأرجنتيني وعائلته.

لابورتا يتحدث عن تكريم ليونيل ميسي في برشلونة

وصرح لابورتا "نحن منفتحون على القيام بذلك حينما يريدون. ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، ولأننا نحترمه ومعجبون به، فهو بالطبع يستحق التقدير في برشلونة".

ولعب ميسي أكبر عدد من المباريات (778) وسجل أكبر عدد من الأهداف (672) في تاريخ برشلونة، كما صنع أكبر عدد من الأهداف (305) وفاز بأكبر عدد من الألقاب (35) بقميص الفريق الكتالوني.

وأوضح لابورتا أنه كان هناك حديث عن تكريم ميسي، عندما أثيرت الصيف الماضي إمكانية عودة صاحب القميص "رقم 10" إلى برشلونة، ولكن عندما لم يحدث ذلك "سقط الأمر قليلًا في غياهب النسيان".

وتابع "في النهاية، لم يحدث ذلك، لأن ما قاله لنا كان منطقيًا تمامًا، أنه بسبب الضغط الذي تعرض له في باريس، فضل الذهاب إلى إنتر ميامي، لأن ذلك سيمنحه بعض الاستقرار.. إنه قرار نحترمه".

ومع ذلك، اعتبر رئيس النادي الكتالوني التكريم أمرًا مفروغًا منه، على الرغم من أنه لم يتمكن من تحديد موعد: "لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث عندما نعود إلى سبوتيفاي كامب نو في أواخر عام 2024، أو عندما سيتم الانتهاء من بناء الملعب بالكامل بحلول يوليو (تموز) 2026".

فحين سيجري إعادة افتتاحه سيتسع ملعب الكامب نو لـ 70 ألف متفرج، ولكن عند الانتهاء من أعمال الإنشاء ستصل طاقته الاستيعابية إلى 105 آلاف مقعد، وهو ما من شأنه أن يلائم تكريمًا لأفضل لاعب كرة قدم لعب للنادي الكتالوني على مدار تاريخه.

وأضاف لابورتا "سيكون هناك وقت للحديث عن ذلك"، لكنه استبعد أن يلعب ميسي مرة أخرى مباراة رسمية مع برشلونة على سبيل الإعارة من إنتر ميامي، قائلًا: "تنتشر أخبار من جميع الأنواع، لكنني أعتقد أن هذا غير مسموح به حتى من جانب فيفا".