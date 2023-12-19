سيمبا التنزاني يفوز على الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي سيمبا التنزاني والوداد المغربي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا بفوز سيمبا التنزاني بهدفين دون رد.

نتيجة المباراة:

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 36 أحرز ليندر ويلي ايسومبا اونانا الهدف الأول لنادي سيمبا التنزاني وفي الدقيقة 38 أحرز ليندر ويلي ايسومبا اونانا الهدف الثاني لنادي سيمبا التنزاني لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم سيمبا التنزاني بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز سيمبا التنزاني بهدفين دون رد.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي سيمبا التنزاني إلي 5 نقاط في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نادي الوداد المغربي عند 3 نقاط في المركز الرابع.

موعد مباراه سيمبا التنزاني القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني لمواجهة اسيك ميموزا ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة 22 فبراير في كوت ديفوار.

القناة الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني وأسيك ميموزا في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة سيمبا التنزاني وأسيك ميموزا ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sport hd 6 المالكة لحقوق مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.