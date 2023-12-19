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أحمد جودة - القاهرة - نتجية مباراة النجوم وبتروجت في دوري المحترفين

انتهت المباراة بفوز فريق بتروجت على نظيره القناة بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري المحترفين.



خاض فريق النجوم المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: وليد توفيق

خط الدفاع: أحمد صابر،أحمد رمضان، محمد أحمد،أحمد أشرف

خط الوسط:حازم محمد،محمد سيد،عبدالله خالد، محمد محمود

خط الهجوم:نور علاء إسلام فتحي

بينما فريق بتروجت كان تشكيله مكون من



في حراسة المرمى:

محمد أبو النجا

خط الدفاع: محمود شديد، هادى رياض،خالد أبو زيادة وينفل كوابينا



خط الوسط:رشاد المتولي،أحمد رضا، أحمد بحبح،إسماعيل بامبا



خط الهجوم: سامح إبراهيم، حامد حمدان



شهد الشوط الثاني هدف فوز فريق بتروجت في الدقيقة 90 عن طريق أحمد الصعيدي.

وشهدت المباراة إصابة لاعب النجوم نور علاء الدين



أدار تحكيم اللقاء الحكم " هيثم عثمان ويعاونه كلًا من: "عمران فريج،محمد خالد، محمد أحمد.

الفوز يرفع رصيد بتروجت إلي 29 نقطة في المركز الأول ويتجمد رصيد النجوم عند النقطة 9.