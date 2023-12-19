أبيدجان ـ وكالات: رفعت ساحل العاج وتيرة أعمالها بعد مخاوف بشأن استعداداتها لاستضافة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بدءًا من 13 يناير، حيث تضع حاليًّا اللمسات الأخيرة داخل الملاعب وخارجها، تحضيرًا لحدث قاري تنتظره القارة السمراء كلَّ عامين. وأكَّد رئيس اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا فرانسوا أميتشيا أنَّ «كلَّ الأنظار ستتجه نحو ساحل العاج وليس لدينا أي خوف حقيقي». يتناقض هذا الهدوء مع مخاوف تعزَّزت في الثاني عشر من سبتمبر. ففي تلك الأمسية، غمرت عاصفة قوية عشب ملعب إبيمبيه الأولمبي الذي يتسع لـ60 ألف متفرج وبُني بتكلفة كبيرة للكأس القارية في ضواحي أبيدجان، مما أدَّى إلى إيقاف مباراة ودية بين ساحل العاج ومالي.

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