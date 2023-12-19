فـي جولة خليجية .. منظمو كأس آسيا يستعرضون فـي مسقط آخر التجهيزات لانطلاق العرس الآسيوي

– حسن الكواري: سلطنة عمان ضمن أكثر الدول شراء للتذاكر واقبال كبير عليها

– حمد آل ثاني: مركز إعلامي بمواصفات مونديالية وتسهيلات كبيرة للإعلاميين

تغطية ـ بدر الزدجالي:

حطَّ منظِّمو كأس آسيا رحالهم خلال اليومين الماضيين في العاصمة مسقط، في جولة خليجية لعرض آخر التجهيزات لانطلاقة كأس آسيا المقرر استضافتها في قطر خلال الفترة من 12 يناير وإلى 10 فبراير بمشاركة 24 منتخبًا، بينهم منتخبنا الوطني، بحضور مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية ومسؤولي اتحاد الكرة ورابطة مشجعي المنتخب الوطني والمهتمين بالقطاع الكروي في دائرة مستديرة ناقشت كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة.

حيث تم استعراض التجهيزات التي قامت بها اللجنة المنظِّمة والتجهيزات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة وتجهيزات روابط المشجعين والجماهير، يأتي تنظيم هذه النسخة بنكهة مونديالية بعد استضافة قطر لمونديال استثنائي.. وسيكون نهائي كأس آسيا مطعَّمًا بتلك النكهة والتي تقام على ملاعب المونديال التي أنشأتها قطر ومع البنية التحتية لاستقطاب أكبر عدد من الجماهير.

وقال حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للاتصال باللجنة المنظمة لكأس آسيا ٢٠٢٣ إنَّ هناك إقبالًا كبيرًا على شراء تذاكر مباريات البطولة، حيث نفدت خلال ساعات من طرحها، وتم بيع أكثر من (٤٠٠ ألف تذكرة) في المرحلتين الأولى والثانية.. فيما سيتم الإعلان قريبًا عن بدء إطلاق بيع التذاكر في المرحلة الثالثة من البطولة وقد تصدرت خمس دول قائمة أكثر الدول شراء للتذاكر منها سلطنة عُمان وقطر والسعودية والهند، وقد سجلت المؤشرات الأكثر إقبالًا لشراء تذاكر دخول المباريات من الجاليات الأجنبية العاملة بالمنطقة الخليجية، فيما سجلت مباراة منتخبي عُمان والسعودية الأكثر مبيعًا في التذاكر المطروحة في المرحلتين الأولى والثانية. وأكد الكواري أنَّ الجماهير العمانية من الجماهير الأكثر تفاعلًا مع البطولة، ونتوقع أن تسجلَ زحفًا كبيرًا وتُسهمَ في إنجاح الأجواء الجماهيرية داخل الملاعب وخارجها في المواقع المحددة للفعاليات الخاصة بالجماهير وقد خصصت 8% للجماهير العمانية لمباريات منتخب عمان، فيما تم التنسيق مع الاتحاد العماني لكرة القدم حول التذاكر المخصصة للجماهير العمانية. وقال الكواري بأنَّ اللجنة المنظِّمة لكأس آسيا وضعت الكثير من التسهيلات لدخول الجماهير إلى قطر خلال البطولة بحيث سيتمكن الخليجيون من الدخول بدون بطاقة هيا، فيما سيسمح لحاملي بطاقة هيا لدخول الدوحة؛ باعتبارها تأشيرة دخول لباقي الجنسيات، مؤكدًا أنَّ هناك تسهيلات كثيرة وضعتها اللجنة المنظِّمة لإتاحة الفرصة أمام السياح لزيارة قطر ومشاهدة كرنفال كروي جديد بمواصفات عالية بعد التجربة الناجحة للدوحة في تنظيم مونديال قطر ٢٠٢٢ والذي شهد الكثير من النجاحات. وتطرق الكواري إلى المكاسب التي حققتها الدوحة من تجربة استضافة وتنظيم كأس العالم في العام المنصرم والتي ستصبُّ في مصلحة تنظيم كأس آسيا والتي تقام في قطر للمرة الثالثة في تاريخها.. حيث جاهزية البنية التحتية للملاعب وقد خصصت (٩ ملاعب) لاستضافة منافسات كأس آسيا.. وكشف الكواري في معرض حديثه عن أنَّ استاد لوسيل الذي استضاف نهائي كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا سيكون الملعب الرئيسي في كأس آسيا وسيقام فيه حفل الافتتاح والختام للبطولة، وهو الملعب الأكبر الذي يتسع لأكثر من (٨٠ ألف متفرج). وأشار الكواري إلى أنَّ قطر خرجت بالعديد من التجارب بعد مونديال ٢٠٢٢ بعد مرحلة طويلة من الإعداد والاستعداد، إلَّا أنَّه في نفس الوقت تسعى بأن تقدِّمَ نسخة استثنائية لكأس آسيا بدون أيِّ أخطاء؛ لأنَّنا نعدُّ أنفسنا حققنا مستوى عاليًا من الكفاءة التنظيمية في المونديال، وعلينا أن نكونَ أكثر حرصًا لتحقيق نجاح مهمٍّ خليجيًّا وعربيًّا وقاريًّا لحدث يُعدُّ نسخة مصغَّرة من كأس العالم.

الجوانب الإعلامية

وكشف الشيخ حمد بن عبدالعزيز آل ثاني مدير الإعلام في اللجنة المنظِّمة لكأس آسيا ٢٠٢٣ عن افتتاح مقر المركز الإعلامي الرئيسي للبطولة خلال الأيام القادمة والذي سيكون بمدينة مشيرب في نفس موقع المركز الإعلامي لكأس العالم وبنفس الإمكانات والخدمات الإعلامية التي قدمت خلال المونديال. وقال آل ثاني بأنَّ الطاقة الاستيعابية للمركز الإعلامي تزيد عن (٢٠٠٠ إعلامي) سيتمكنون من تغطية الحدث من خلال المركز الإعلامي المتوقع افتتاحه خلال الأيام المقبلة، وسيكون هناك مؤتمر صحفي في يوم الافتتاح للحديث عن مختلف التجهيزات والتسهيلات والخدمات التي سيوفرها المركز ويحتاجها رجال الإعلام، كما سيوفر المركز تصاريح الإعلاميين بشكل سريع للذين أكملوا إجراءات طلب الحصول على التصريح عبر منصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل موعد ٢٠ ديسمبر الجاري. وأكد الشيخ حمد آل ثاني أنَّه سيتاح للإعلاميين الحضور إلى الملاعب من خلال اختيارات الأولوية بشكل يومي، كما سيتمكن الإعلاميون من تغطية المؤتمرات الصحفية لمدربي المنتخبات التي ستقام في نفس المركز الإعلامي بمدينة مشيرب، بالإضافة إلى تجهيزات كاملة للمراكز الإعلامية في ملاعب البطولة.