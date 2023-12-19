محمد الرواحي يجتاز بنجاح دورة التدريب الدولية بالمجر

اجتاز المدرب الوطني محمد بن سالم الرواحي دَوْرة المدرِّبين الدولية لفصل الخريف 2023م التي نظَّمتها الجامعة المجرية لعلوم الرياضة بالتعاون مع التضامن الأولمبي الدولي بمدينة بودابست الهنغارية، وذلك خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 1 ديسمبر 2023م.

وتأتي الدَّوْرة ضِمْن برامج دعم الطواقم الفنية المدعومة من التضامن الأولمبي الدولي، حيث شهد البرنامج مشاركة واسعة من الفنيين المختصين بالبرامج الدولية للتدريب من مختلف دول العالم في مختلف الرياضات.

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