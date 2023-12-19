منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد يتوج بكأس بطولة العلا الدولية

أحرز 7 ميداليات ملونة تُوِّج منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد بكأس بطولة العلا الدوليَّة لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي بالمملكة العربية السعودية، وتمكَّن من خطف 7 ميداليات ملوَّنة، مِنْها 4 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزيتان على مستوى الفِرق والفردي خلال الأيام الثلاثة للبطولة، وذلك بمشاركة منتخبات السعودية، عُمان، قطر، الإمارات، العراق، الأردن، روسيا، كندا، جنوب إفريقيا، الكويت.

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