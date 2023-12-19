نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة أخبار المونديال.. قرار عاجل من كولر وحقيقة عقوبة عبد المنعم وكاف يعلق على هزيمة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم موقع "دوت الخليج الرياضي"، نشرة أخبار المونديال لليوم الثلاثاء الموافق 19-12-2023، والذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي، بمواجهة إتحاد جدة السعودي ضد نظيره أوكلاند سيتي، والتي تقام من اليوم الموافق12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

قرار عاجل من كولر قبل موقعة برونزية المونديال

كلف السويسري مارسل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سامي قمصان المدرب وياسين ميكاري محلل أداء الفريق، بحضور مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويحضر قمصان ومكاري المباراة المرتقبة مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية وذلك من أجل دراسة الفريق الخاسر المنتظر مواجهته الجمعة المقبل في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة المونديال.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد خسارته أمس أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي الجمعة المقبل لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية أمام الخاسر من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني، في نصف نهائي البطولة.

الأهلي يكشف حقيقة عقوبة محمد عبد المنعم بسبب مارسيلو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تغريم محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب البطاقة الصفراء التي حصل عليها الأخير أمس في مباراة فلومنينسي البرازيلي، ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان عبدالمنعم قد حصل على إنذار مجاني أمس، بعد أن اعترض بإسلوب غير لائق على حكم اللقاء، بسبب القرارات التحكيمية في المباراة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أنه من الطبيعي كل لاعب حصل على بطاقة صفراء كانت أو حمراء، تتم معاقبته وفقا للائحة العقوبات الخاصة بالفريق.

وأضاف، أن اللاعب لم يتم إبلاغه بتوقيع الغرامة، ولم يتم مناقشة ذالك في معسكر الفريق بناء على طلب محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على ملف الكرة.

وواصل: "سيتم مناقشة العقوبات الموقعه على اللاعبين عقب نهاية بطولة كأس السوبر للأبطال التي ستقام في الإمارات".

موضحًا أن كل ما تردد حول توقيع خالد بيبو مدير الكرة عقوبات على أي لاعب في الوقت الحالي غير صحيح، للحفاظ على تركيز اللاعبين.

أول تعليق من الكاف بعد هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي

ألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا بالسعودية، والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر 0-2.

وذكر موقع "كاف" أن الأهلي الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي عقب فوزه بلقب النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تبددت أحلامه في حمل كأس البطولة بطريقة مؤلمة عقب خسارته 2-0 أمام فلومينينسي، بطل كأس أندية أمريكا الجنوبية (ليبرتادوريس)، في المربع الذهبي للمسابقة العالمية.

وأشار "كاف" إلى أنه رغم البداية الرائعة للأهلي في اللقاء، الذي جرى على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، إلا أن لاعبيه لم يتمكنوا من استغلال تألقهم لا سيما خلال الشوط الأول من المباراة، ليتفوق عليهم فلومينينسي في النهاية وصعد على حسابهم للمباراة النهائية، ليلتقي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، التي تجرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.