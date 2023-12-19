نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توت عنخ آمون يسحق المصري بسباعية نظيفة وبيراميدز يتخطى المعادي في دوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقيمت عصر اليوم مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في نفس التوقيت في تمام الساعة 2.30 عصرًا، وفاز وادي دجلة حامل اللقب على فريق اتحاد بسيون برباعية مقابل هدف، وتخطى بيراميدز نظيره المعادي واليخت بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

وعلى الجانب الأخر تعادل كلًا من البنك الأهلي مع فيوتشر بهدف لكلًا منهما وبنفس النتيجة يتعادل المقاولون مع فريق دلفي، بينما يستطيع فريق الطيران تحقيق فوزًا عريضًا على فريق المجد السكندري بسباعية نظيفة، والاميرية يفوز على سموحة بسداسية مقابل هدف وحيد.

ويتلقى طلائع الجيش هزيمة ثقيلة من زد اف سي بنتيجة 8-1، ويخسر المصري أمام توت عنخ آمون المتصدر بنتيجة 7-0

وأسفرت الجولة الحادية عشر عن استمرار توت عنخ آمون على صدارة الدوري متساويًا مع بيراميدز برصيد 21 نقطة لكلا منهما، ويليهم الاميرية برصيد 19 نقطة، ووادي دجلة في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد