نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب انتر كلوب بحضور معتمد جمال المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي غدًا الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتحدث عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة مع اللاعبين حول أهمية مباراة ساجرادا وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية للبطولة.



وأكد سليمان في حديثه مع اللاعبين على ضرورة إسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك التي تنتظر تحقيق الفريق للفوز من أجل مواصلة المشوار في البطولة، وشدد على ضرورة الظهور بالشكل الذي يليق باسم وتاريخ نادي الزمالك.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.



ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.



ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.