نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة أوراوا بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره أوراوا مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة أوراوا

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آكانجي، ستونز، آكي، ووكر.

خط الوسط: رودي، كوفاسيتش، سيلفا، نونيز.

خط الهجوم: فودين، جريليش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا

وستنقل أحداث المباراة من خلال مجموعة قنوات السعودية الرياضية ssc sports، الحاصلة على حقوق بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC Sports على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4