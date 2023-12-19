نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل أوراوا الياباني الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن ماسيج سكوزا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريدز الياباني عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل أوراوا الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي



حراسة المرمى: شوساكو.

خط الدفاع: تاكاهريو، ألكسندر، ماريوس، تاكاهيرو.

خط الوسط: كين إياو، أتسوكي إيتو، تومواكي، كايتو يسوي.

خط الهجوم: يوشيو، جوزيه كانتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا

وستنقل أحداث المباراة من خلال مجموعة قنوات السعودية الرياضية ssc sports، الحاصلة على حقوق بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة SSC Sports على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4