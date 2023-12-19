نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| معتمد جمال يخفف الحمل البدني للاعبين.. وتعليمات فنية خاصة قبل مواجهة ساجرادا في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح لاعبي الفريق بعض التعليمات الفنية الخاصة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب انتر الأنجولي، ضمن الاستعدادات لمواجهة ساجرادا الأنجولي غدًا الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وشرح المدير الفني للاعبين برنامج التدريب وأبرز الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها خلال المران، بجانب بعض المواقف والأخطاء لتجنبها في اللقاء المقبل.



-معتمد جمال يخفف الحمل البدني للاعبين



قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال النزول بالحمل البدني خلال التدريبات الجماعية للفريق اليوم، يأتي قرار المدير الفني للفريق بتخفيف الحمل البدني خلال المران، حرصًا على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي المرتقبة غدًا ببطولة كأس الكونفدرالية.



-تقسيمة قوية بين اللاعبين بمران الزمالك



خاض لاعبي الأبيض تقسيمة قوية خلال التدريبات الجماعية اليوم، على ملعب انتر الأنجولي، في إطار الاستعدادات لمواجهة ساجرادا الأنجولي.



وشهدت التقسيمة التركيز على تنفيذ العديد من الجمل الفنية والخططية لتطبقيها في لقاء الغد، وحرص معتمد جمال المدير الفني على منح التعليمات خلال التقسيمة.



-فقرة فنية خاصة بمران الزمالك



خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة في نهاية التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب انتر الأنجولي، استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي غدًا الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.



وشهدت الفقرة التركيز على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب تنفيذ بعض الكرات الثابتة وتسديد ضربات الجزاء.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.



ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.



ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.