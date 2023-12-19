نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. عدم اكتمال الجمعية العمومية بسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى سموحة عدم اكتمال الجمعية العمومية.

وتبين أن عدد الأعضاء الذين وقعوا فى كشوفات الحضور 2689 عضوًا من بين 106561 لهم حق التوقيع.

وحيث أنه طبقًا للائحة لا بد من حضور عشرة آلاف عضوًا من أجل اكتمال الجمعية لذلك أعلنت اللجنة عدم اكتمال الجمعية العمومية.

وكانت كل المؤشرات تشير إلى اكتمال الجمعية.

وبدأت الجمعية العمومية فى التاسعة صباحًا واستمرت حتى السابعة مساء فى حضور مسئولى الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيادة الدكتورة صفاء الشريف مدير المديرية واللجنة القضائية.