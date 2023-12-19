نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف عكسي.. مانشستر سيتي يتقدم أمام أوراوا بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في التقدم بهدف دون رد على نظيره أوراوا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وانطلقت أحداث المباراة عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة السابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.



أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا

سيطر لاعبو المان سيتي على مجريات الشوط الأول وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة.

واستلم جريليش الكرة على الجهة اليسرى وأرسل تمريرة رائعة خلف الدفاع إلى بيرناردو سيلفا الذي حاول تسديدها من مرة واحدة ولكن الكرة في يد حارس المرمى في الدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين سدد رودريجو من خارج منطقة الجزاء ولكنها بجوار القائم الأيمن من جديد.

واخترق نونيز الدفاع بشكل رائع من الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء وراوغ ويسدد بقوة ولكن حارس المرمى يخرجها لركنية، في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.

واستلم فيل فودين الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة ولكن حارس المرمى يخرجها لركنية من جديد في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وسجل ماريوس هدف بالخطأ في مرماه لصالح مانشستر سيتي وذلك في الدقيقة الخامسة والأربعين لتنتهي بذلك أحداث الشوط الأول.