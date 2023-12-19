نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يستهدف التعاقد مع بديل أوسبينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اخر تطورات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير عام 2024 لتدعيم وتعزيز صفوفه بعناصر جديدة وقوية خاصة مركز حراسة المرمى وبديل لأوسبينا.

من صفقة النصر القادمة؟

ووفقا للتقارير فأن النصر اعاد اهتمامه بنجم النادي الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي ليكون بديلا لديفيد أوسبينا والذي تعاقد معه ولم يتمكن من قيده ببداية الموسم بصفوفه وتعرض للإصابة القوية.

وأكدت التقارير أن النصر يرغب بقوة في التعاقد مع محمد الشناوي بديلا لأوسبينا وخلال فترة الانتقالات الشتوية نظرا لمستواه الرائع الذي ظهر به بكأس العالم للأندية 2023 أمام الاتحاد وفلومنيسي البرازيلي.

وسيواجه النصر تحدي كبير بهذه الصفقة حيث سيطلب الأهلي برئاسة محمود الخطيب وقيادة السويسري مارسيل كولر مبلغ مالي كبير للاستغناء عنه وذلك لرغبتهم القوية ببقاءه معهم سنوات أخرى.

واختتمت التقارير أن النصر برئاسة مسلي آل معمر سيطلب من الأهلي ضم محمد الشناوي مرة ثانية بالشتاء رغم رفضهم الكبير لكل عروضه التي قدمها له ببداية الموسم وتم الابقاء عليه.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الشناوي قائد كتيبة المارد الأحمر لمواجهة قوية وحاسمة مع نظيره اوروا دايموندز الياباني يوم الجمعة القادم الموافق 22 ديسمبر الحالي لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع ضمن منافسات مونديال الأندية.