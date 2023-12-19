نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتقدم بالهدف الثاني في مرمى أوراوا ريد دياموندز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن ماتيو كوفاسيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تسجيل هدف فريقه الثاني في شباك أوراوا في المباراة المقامة بينهما الآن ضمن منافسات دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء الهدف في الدقيقة الثانية والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليتقدم المان سيتي على أوراوا بهدفين دون رد حتى الآن.

وتذاع أحداث المباراة من خلال مجموعة قنوات السعودية الرياضية ssc sports، الحاصلة على حقوق بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

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معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

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