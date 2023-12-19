ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أوراوا ريدز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي؛ ليتأهل إلى الدور النهائي من المونديال.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

سجل اللاعب ماريوس نجم فريق أوراوا الياباني، الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف عكسي في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتمكن اللاعب كوفاسيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الثالث لصالح السيتينز، في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، بعد هجمة منظمة مميزة.

ومن المنتظر أن يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره فلومينيزي البرازيلي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي، يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.