طائرة الزمالك يفوز على الداخلية بنتيجة 3-1 في الدوري التمهيدي للدوري

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الداخلية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

طائرة الزمالك يفوز على الداخلية بنتيجة 3-1

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 22

25 - 14

25- 23

25 - 19

ويتواجد فريق "طائرة الزمالك" في المجموعة الأولى بجانب فرق: الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.

ومن المقرر أن يواجه "طائرة الزمالك" نظيره ألعاب دمنهور، يوم الخميس المقبل، على صالة سيتي كلوب طنطا، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للبطولة.

وفي سياق آخر يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، مساء غدًا الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.