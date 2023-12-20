نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكثر تتويجا بالمونديال.. لقب واحد يفصل جوارديولا عن تحقيق إنجاز تاريخي مع السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي جديد مع السيتينز، عقب تأهله إلى الدور النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي.

وتمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي؛ من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أوراوا ريدز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

جوارديولا على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي جديد

وحقق المدرب المخضرم بيب جوارديولا، بطولة كأس العالم للأندية، في عام 2009 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، وتوج بها كذلك مع الفريق الكتالوني في عام 2011.

وتمكن كذلك بيب جوارديولا من التتويج ببطولة كأس العالم للأندية في عام 2013، عندما كان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني.

وبالتالي، ينتظر المدرب العالمي بيب جوارديولا، تحقيق إنجاز تاريخي مع مانشستر سيتي في حال فوز الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، حيث سيكون المدرب الأكثر تتويجًا بمونديال الأندية.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فلومينيزي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة؛ في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

