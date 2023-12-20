نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتدعيم الهجوم.. ريال مدريد يستهدف مهاجم باريس سان جيرمان السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في الوقت الذي عانى فيه اللوس بلانكوس في الخط الأمامي بسبب الإصابات.

وتعرض اللوس بلانكوس لعديد الإصابات خلال هذا الموسم سواء للبرازيلي فينيسيوس جونيور، أو حتى مواطنه رودريغو غوس، بالإضافة إلى ذلك عدم الفاعلية الكبيرة للمهاجم خوسيلو.

وفشل النادي الملكي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي خلال الصيف الماضي، بعد أن فضل الحصول عليه في صفقة إنتقال حر مع نهاية الموسم.

وبناء على ذلك فإن النادي بحاجة كبيرة إلى لاعب جديد في خط الهجوم إذا اراد المنافسة على لقبي الليغا ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ووفقًا لـ " راديو ماركا " فإن مصادر في تركيا مقتنعة بأن ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وغلطة سراي الحالي، سيوقع مع ريال مدريد في يناير.

سيحصل المهاجم الأرجنتيني على راتب قدره 8 ملايين يورو مع مكافآت إضافية وسيعمل كمنافس مباشر لخوسيلو على مركز قلب الهجوم.

من جانبه تبدو هذه الخطوة مربكة بالنظر إلى أنه في الآونة الأخيرة فقط تم رفض أن اللوس بلانكوس لديه أي اهتمام بالتعاقد مع إيكاردي.

ولم تكشف الإذاعة الإسبانية ما إذا كان ريال مدريد سيتعاقد مع إيكاردي على سبيل الإعارة أو حتى البيع النهائي، خاصة وأن النادي الملكي قد ارتبط بالتعاقد مع أحد الثنائي كيليان مبابي، إيرلينج هالاند في الصيف.

وشارك إيكاردي هذا الموسم مع غلطة سراي خلال 15 مباراة في الدوري الممتاز، سجل 12 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة، كما يرتبط بعقد سينتهي مع نهاية صيف عام 2026.