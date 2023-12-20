مانشستر سيتي يحقق إحصائية مميزة عقب تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي 2023-2024، عقب فوزه على نظيره أوراوا ريدز الياباني في نصف نهائي المونديال.

وتمكن فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أوراوا ريدز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

مانشستر سيتي يحقق أرقام إيجابية في كأس العالم للأندية

ونجح فريق مانشستر سيتي، في تحقيق أرقام إيجابية، أمام نظيره أوراوا ريدز الياباني، على الرغم من النتائج السلبية التي حققها في المباراة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحقق فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا؛ رقم مميز جديد له أمام أوراوا الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث خرج بشباك نظيفة لأول مرة منذ 9 مباريات ماضية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي؛ يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فلومينيزي البرازيلي؛ ضمن منافسات الدور النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.