تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ميتز في الدوري الفرنسي.. مبابي يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة ميتز، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز

يلتقى الفريق الباريسي مع ضيفه ميتز، مساء، غدًا، الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ميتز

حراسة المرمى: تيناس.

الدفاع: أشرف حكيمي، بيريرا، سكرينيار، هيرنانديز.

الوسط: زايري إيمري، أوجارتي، فيتينها.

الهجوم: مواني، كيليان مبابي، براكولا.

ويتواجد باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل ميتز المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

