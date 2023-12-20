نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يتفوق على نيوكاسل بركلات الترجيح ويبلغ نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في الموسم الحالي.

أحداث الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول بمباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، ضغط كبير من جانب لاعبي البلوز من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، سدد اللاعب كونور جالاجير نجم فريق تشيلسي كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وزادت محاولات لاعبي فريق نيوكاسل يونايتد؛ الذي كان ندًا بشكل كبير أمام تشيلسي.

ونجح اللاعب كالوم ويلسون نجم فريق نيوكاسل يونايتد، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك حارس مرمى تشيلسي عند الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

أحداث الشوط الثاني

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت محاولات فريق تشيلسي على مرمى نيوكاسل يونايتد من أجل إدراك هدف التعادل والعودة مرة أخرى إلى المباراة.

ثم أضاف مودريك لاعب فريق تشيلسي هدف التعادل، في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة.

لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، ويتمكن فريق تشيلسي من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.