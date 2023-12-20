ملخص وأهداف مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، في الموسم الحالي.

ملخص وأهداف مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

ونجح اللاعب كالوم ويلسون نجم فريق نيوكاسل يونايتد، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك حارس مرمى تشيلسي عند الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف مودريك لاعب فريق تشيلسي هدف التعادل، في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة.