نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عملاق سعودي جديد ينافس الاتفاق على ضم زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي نادي الزمالك، مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد سيد زيزو، نت الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بعد اهتمام العديد من أندية الدوريات الخليجية بضم اللاعب.

وحاول مسؤولو الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة، الوصول إلى صيغة مناسبة مع اللاعب لتجديد عقده ولكن طلبات زيزو المادية كانت سببا في تعطل المفاوضات.

الشباب يراقب زيزو

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" نادي الاتفاق السعودي دخل الصراع من أجل التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشباب السعودي كان أبرز المهتمين بضم زيزو ودخل الاتفاق في الوقت الحالي وبقوة، من أجل الظفر بخدماته".

وأختتم أمير هشام: "العرض قد يصل إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة وقد يفوق العرض مبلغ 10 ملايين دولار، وبالتالي قد يتم مناقشة العرض من ناديه".

وترغب إدارة القلعة البيضاء في حل العديد من الأزمات التي الزمالك بسبب إيقاف القيد وعدم وجود أموال كافية لدفع الغرامات والعقوبات التي وقعت على النادي في السنوات الأخيرة بسبب مستحقات اللاعبين الراحلين.