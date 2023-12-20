نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال المنافسة تشتعل بقوة بين الأندية الإفريقية والتي تشارك بالبطولة هذا الموسم ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي "موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لها خلال مرحلة دور المجموعات وبالتحديد الأسبوع الرابع.

موعد مباراة ميدياما ويانج أفريكانز

وتنطلق صافرة بداية مباراة ميدياما الغاني ويانج افريكانز التنزاني عصر اليوم الأربعاء بستاد بنجامين مكابا الوطني في لقاء هام بينهم ضمن منافسات دور مجموعات الجولة 4 من دوري الأبطال.

ترتيب مجموعة ميدياما ويانج افريكانز

1- الأهلي 5 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 4 نقاط

3- ميدياما 4 نقاط

4- يانج افريكانز نقطتين

نتائج مباريات أمس الثلاثاء

فاز اسيك ميموزا على جوانينج جالاكسي 3/0 وهزم بيراميدز أمام صن داونز 1/0 وتعادل بترو اتلتيكو مع الترجي سلبيا وانتصر سيمبا بمباراة الوداد 2/0 وكذلك مازيمبي ونواذيبو بهدفين نظيفين واختتم الهلال السوداني مباراته مع النجم الساحلي بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباريات دوري الأبطال

تردد قناة bein sports 8