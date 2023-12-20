نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال المنافسة تشتعل بقوة بين الأندية الإفريقية والتي تشارك بالبطولة هذا الموسم ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي "موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في كأس الكونفدرالية الإفريقي والقنوات الناقلة له خلال مرحلة دور المجموعات وبالتحديد الأسبوع الرابع. موعد مباريات اليوم ديابل نوار ضد نهضة بركان 3:00. دريمز ضد لوبيتو 6:00. فيوتشر ضد اتحاد العاصمة 6:00. الزمالك ضد ساجرادا اسبيرانسا 6:00. الملعب المالي ضد سيخوخون 6:00. ريفرز يونايتد ضد الإفريقي 9:00. الهلال ضد سوبر سبورت 9:00. ابو سليم ضد سوار 9:00. القنوات الناقلة لمباريات الكونفدرالية تردد قناة bein sports 6 القمر: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3. ترتيب مجموعات الكونفدرالية المجموعة الأولى 1- اتحاد العاصمة 9 نقاط 2- فيوتشر 6 نقاط 3- الهلال 3 نقاط 4- سوبر سبورت دون نقاط المجموعة الثانية 1- الزمالك 9 نقاط 2- ابو سليم 6 نقاط 3- ساجرادا 3 نقاط 4- سوار دون نقاط المجموعة الثالثة 1- الإفريقي 6 نقاط 2- ريفرز يونايتد 6 نقاط 3- دريمز 6 نقاط 4- لوبيتو دون نقاط المجموعة الرابعة 1- نهضة بركان 9 نقاط 2- الملعب المالي 4 نقاط 3- سيخوخون 4 نقاط 4- ديابل نوار دون نقاط