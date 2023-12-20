نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي جيرونا الترتيب وينافسه ريال مدريد واتلتيكو ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها بهذا الموسم الحالي بالجولة 18 من الليجا والتي تنتهي الخميس 21/12. مواعيد مباريات اليوم من الدوري الإسباني برشلونة ضد الميريا 8:00. اتلتيك بيلباو ضد لاس بالماس 10:30. فياريال ضد سيلتا فيجو 10:30. ترتيب الدوري الإسباني 1- جيرونا 44 نقطة 2- ريال مدريد 42 نقطة 3- اتلتيكو مدريد 37 نقطة 4- برشلونة 35 نقطة 5- اتلتيك بيلباو 32 نقطة 6- ريال سوسيداد 30 نقطة 7- ريال بيتيس 27 نقطة 8- لاس بالماس 25 نقطة 9- خيتافي 25 نقطة 10- فالنسيا 23 نقطة 11- رايو فاليكانو 20 نقطة 12- اوساسونا 19 نقطة 13- اشبيلية 16 نقطة 14- الافيس 16 نقطة 15- فياريال 16 نقطة 16- ريال مايوركا 15 نقطة 17- قادش 14 نقطة 18- سيلتا فيجو 13 نقطة 19- غرناطة 8 نقاط 20- الميريا 5 نقاط ترتيب هدافي الدوري 1- بيلينجهام 13 هدف 2- مايورال 10 أهداف 3- جريزمان 10 أهداف 4- دوفبيك 10 أهداف 5- بوديمير 8 أهداف القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة bein sports 4 القمر: سهيل التردد: 11585 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.