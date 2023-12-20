نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي جيرونا الترتيب وينافسه ريال مدريد واتلتيكو ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها بهذا الموسم الحالي بالجولة 18 من الليجا والتي تنتهي الخميس 21/12.
مواعيد مباريات اليوم من الدوري الإسباني
برشلونة ضد الميريا 8:00.
اتلتيك بيلباو ضد لاس بالماس 10:30.
فياريال ضد سيلتا فيجو 10:30.
ترتيب الدوري الإسباني
1- جيرونا 44 نقطة
2- ريال مدريد 42 نقطة
3- اتلتيكو مدريد 37 نقطة
4- برشلونة 35 نقطة
5- اتلتيك بيلباو 32 نقطة
6- ريال سوسيداد 30 نقطة
7- ريال بيتيس 27 نقطة
8- لاس بالماس 25 نقطة
9- خيتافي 25 نقطة
10- فالنسيا 23 نقطة
11- رايو فاليكانو 20 نقطة
12- اوساسونا 19 نقطة
13- اشبيلية 16 نقطة
14- الافيس 16 نقطة
15- فياريال 16 نقطة
16- ريال مايوركا 15 نقطة
17- قادش 14 نقطة
18- سيلتا فيجو 13 نقطة
19- غرناطة 8 نقاط
20- الميريا 5 نقاط
ترتيب هدافي الدوري
1- بيلينجهام 13 هدف
2- مايورال 10 أهداف
3- جريزمان 10 أهداف
4- دوفبيك 10 أهداف
5- بوديمير 8 أهداف
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة bein sports 4
القمر: سهيل
التردد: 11585
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.