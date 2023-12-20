الرياضة

موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي جيرونا الترتيب وينافسه ريال مدريد واتلتيكو ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها بهذا الموسم الحالي بالجولة 18 من الليجا والتي تنتهي الخميس 21/12.

مواعيد مباريات اليوم من الدوري الإسباني

برشلونة ضد الميريا 8:00.

اتلتيك بيلباو ضد لاس بالماس 10:30.

فياريال ضد سيلتا فيجو 10:30.

ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 44 نقطة

2- ريال مدريد 42 نقطة

3- اتلتيكو مدريد 37 نقطة

4- برشلونة 35 نقطة

5- اتلتيك بيلباو 32 نقطة

6- ريال سوسيداد 30 نقطة

7- ريال بيتيس 27 نقطة

8- لاس بالماس 25 نقطة

9- خيتافي 25 نقطة

10- فالنسيا 23 نقطة

11- رايو فاليكانو 20 نقطة

12- اوساسونا 19 نقطة

13- اشبيلية 16 نقطة

14- الافيس 16 نقطة

15- فياريال 16 نقطة

16- ريال مايوركا 15 نقطة

17- قادش 14 نقطة

18- سيلتا فيجو 13 نقطة

19- غرناطة 8 نقاط

20- الميريا 5 نقاط

ترتيب هدافي الدوري

1- بيلينجهام 13 هدف

2- مايورال 10 أهداف

3- جريزمان 10 أهداف

4- دوفبيك 10 أهداف

5- بوديمير 8 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة bein sports 4

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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