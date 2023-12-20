نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نونو جوميز يكشف أسباب رحيل سواريش عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق نونو جوميز، نجم منتخب البرتغال ونادي بنفيكا السابق، على الفترة القصيرة التي قضاها مواطنه ريكاردو سواريش، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والذي رحل بسبب تدهور النتائج والأداء بعد أشهر قليلة من التعاقد معه.

أسباب فشل سواريش مع الأهلي

وصرح نونو جوميز نجم بنفيكا ومنتخب البرتغال السابق:" أن الظروف لم تخدم مواطنه ريكاردو سواريش في مهمة تدريبه للأهلي والذي كان سببا في رحيله مبكرا عن القلعة الحمراء".

وأكد جوميز، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "ريكاردو سواريش صديق مقرب لي، وطلب مساعدتي أثناء بداية المفاوضات مع الأهلي، ولهذا تواجدت معه في أثناء توقيعه للأهلي".

وأردف: " ريكاردو سواريش مدرب ذو قيمة كبيرة وعلى أعلى مستوى وأتى للأهلي في منتصف الموسم، ولم تخدمه الظروف لتحقيق النجاح مع الفريق".

على جانب آخر، يتمسك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالفرصة الأخيرة في التتويج بميدالية جديدة خلال مشاركته الحالية بمونديال الأندية 2023، عندما يواجه نظيره أوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد صاحب البرونزية والتني تنطلق في الرابعة والنصف مساء الجمعة القادمة الموافق 22 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.