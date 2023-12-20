موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الألمانية عن موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موقف بايرن ميونخ وفولفسبورج في جدول الدوري الألماني

احتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباراة.

في حين احتل فولفسبورج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مباراة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 على إستاد فوكسفاجن أرينا معقل فولفسبورج وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة 5 beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم جواد بدة بالتعليق على أحداث اللقاء.

وكان بايرن ميونخ قد فاز على شتوتجارت بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة عشر من البوندزليجا بينما فاز فولفسبورج على دارمشتات بهدف نظيف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 35 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل فولفسبورج المركز التاسع برصيد 19 نقطة.