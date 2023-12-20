نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. موعد مباراة يانج أفريكانز ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يانج أفريكانز التنزاني، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق ميدياما الغاني، مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة يانج أفريكانز ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة يانج أفريكانز ضد ميدياما الغاني، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في الخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق ميدياما الغاني، المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته الرابعة بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق يانج افريكانز في المركز الأخير برصيد نقطتين.

القنوات الناقلة لمباراة يانج أفريكانز ضد ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.