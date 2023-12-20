نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رحيل أكرم توفيق من الأهلي.. إليك الحقيقة الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، حقيقة رحيل أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن صفوف القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "أكرم توفيق ارتبط اسمه في أخبار عديدة بالرحيل في يناير برغبة من مارسيل كولر".

حقيقة رحيل أكرم توفيق من القلعة الحمراء

وتابع: "كل ما يثار من أخبار مجرد إشاعات، واللاعب مستمر مع الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "مارسيل كولر معجب باللاعب، وليس كما يشاع أنه غير مقتنع به ويريد رحيله".

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واختتم قائلًا: “مصدر مقرب من اللاعب أكد لي أن أكرم توفيق لا يفكر في الرحيل وكذلك الأهلي، ومستمر بشكل طبيعي”.

كان كولر قد دفع بأكرم توفيق في التشكيل الأساسي للأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، والتي خسرها المارد الأحمر بهدفين نظيفين أمام فلومينيسي البرازيلي.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.