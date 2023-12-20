نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد الله: "اللاعيبة كانت هتموت" في مباراة الزمالك وفيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الله، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، أن ما حدث خلال مباراة فريقه وفيوتشر كارثة بكل المقاييس.

وقال عبدالله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "لاعبو الزمالك تعرضوا للضرب بكل الأنواع من جانب لاعبي فيوتشر والحكم لم يحمي اللاعبين وهناك لاعبان تعرضا لبلع اللسان وارتجاج في المخ وهناك لاعب في الوقت الحالي يخضع لعملية جراحية".

وأضاف: "لاعبو فيوتشر بعد انتهاء المباراة قاموا بالاعتداء أيضا على لاعبي الزمالك بشكل عنيف وما حدث لا يصدقه عقل والحكم فشل في حماية اللاعبين".

وشهدت مباراة الزمالك وفيوتشر مواليد 2005 في دوري الجمهورية أحداث شغب بين لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة بينهما.

موعد مباراه الزمالك القادمة في دوري الجمهورية مواليد 2005

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة الجولة القادمة من دوري الجمهورية مواليد 2005 الأسبوع القادم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء