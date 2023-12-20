مجموعة الزمالك.. موعد مباراة أبو سليم الليبي وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو سليم الليبي، لمواجهة نظيره فريق سوار الغيني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة أبو سليم الليبي وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة أبو سليم الليبي وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبو سليم الليبي، لمواجهة نظيره فريق سوار الغيني، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 9 نقاط.

2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

3- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

4- سوار الغيني 0 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.