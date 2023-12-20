نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. موعد مباراة نانت ضد ليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت، لخوض مواجهة نظيره نادي ليون في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم الأربعاء العشرين من شهر ديسمبر 2023، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والحادية عشر بتوقيت المملكه العربيه السعودية.

ويتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الفرنسي داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل انطلاق الجولة الثامنة عشر

1-باريس سان جيرمان: 37 نقطة

2-نيس:32 نقطة

3-موناكو: 30 نقطة

4-ليل:28 نقطة

5-بريست:28 نقطة

6-أولمبيك مارسليا: 26 نقطة

7-لنس:26 نقطة

8-ريمس:24 نقطة

9-ستراسبورغ: 20 نقطة

10-لوهافر: 19 نقطة

11-نانت: 18نقطة

12-مونبلييه: 17 نقطة

13-رين:16 نقطة

14-ميتز:16 نقطة

15-تولوز: 14 نقطة

16-أولمبيك ليون: 13 نقطة

17-لوريان: 12 نقطة

18-كليرمونت: 11 نقطة