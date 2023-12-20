عاجل.. تأكد غياب نيمار عن كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رودريغو لاسمار، الطبيب الخاص بالمنتخب البرازيلي، بشكل رسمي أن نيمار دا سيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، سيغيب بشكل مؤكد عن فريق بلاده في بطولة "كوبا أمريكا 2024" القادمة، المزمع إقامتها في الولايات المتحدة خلال الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو القادم، وذلك بسبب الإصابة.

طبيب البرازيل يؤكد غياب نيمار عن كوبا أمريكا

وكان نيمار، الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، قد تعرض لإصابة في الركبة تتمثل في تمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب البرازيلي أمام أوروغواي في شهر أكتوبر الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح لاسمار في تصريحاته التي نقلتها شبكة "TNT" البرازيلية: "سيكون غياب نيمار واقعًا في بطولة كوبا أمريكا 2024، وفي الوقت الحالي، يعتبر الحديث عن عودته مبكرًا جدًا، وليس هناك حاجة للتسرع في تجاوز الخطوات الضرورية للتعافي، وتجنب تحميل نفسه مخاطر غير ضرورية".

وأكد: "من المتوقع أن يكون جاهزًا للعودة إلى المشاركة مع بداية موسم 2024 في أوروبا، والذي يبدأ في أغسطس. علينا أن نظهر الصبر، حيث أن الحديث عن العودة في غضون 9 أشهر يعتبر مبكرًا؛ إذ يعتبر هذا الأمر معتمدًا عالميًا لاستعادة القوة واللياقة للأربطة بشكل كامل مرة أخرى".

وأوضح: "يعتبر وقت مناسب لهذا النوع من الإصابات أمرًا هامًا للغاية، حيث يحتاج الجسم إلى وقت كافٍ لتكامل الرباط والتعافي بشكل صحيح. من المتوقع أن يكون بعد هذا الفترة، سيعود اللاعب بمستوى عالٍ ويستطيع استئناف نشاطه بشكل كامل".

البرازيل تستعد لكوبا أمريكا دون نيمار

وتابعت البرازيل، الفائزة بلقب البطولة خمس مرات، مشوارها في كأس كوبا أمريكا ضمن مجموعتها التي تضم أيضًا كولومبيا والباراغواي، بالإضافة إلى الفائز في ملحق التصفيات بين كوستاريكا وهندوراس.

وعلى الرغم من هبوطه إلى الدوري الثاني، أبلغ نيمار رئيس نادي سانتوس أنه يعتزم العودة إلى النادي.

تبدأ البرازيل مشوارها في البطولة على ملعب سوفي ستاديوم في لوس أنجليس، حيث ستواجه كوستاريكا أو هندوراس في 24 يونيو، ثم تواجه الباراغواي في لاس فيغاس في 28 يونيو، وتختتم مبارياتها في الدور الأول أمام كولومبيا.

في بداية الموسم الحالي، انضم نيمار إلى الهلال السعودي قادمًا من باريس سان جيرمان بمبلغ قدره 90 مليون يورو. وقع النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان عقدًا لمدة موسمين، وسجل هدفًا واحدًا في دوري أبطال آسيا بقميص الهلال.