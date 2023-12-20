نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي سعودي: الحزم يريد التعاقد مع محمد عواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي السعودي عاطف الأحمدي، عن دخول نادي الحزم السعودي في مفاوضات لضم محمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وأوضح الأحمدي عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي أن نادي الشباب السعودي لم يرسل أي عروض لضم أحمد السيد زيزو من الزمالك.

وأشار الإعلامي السعودي إلى أن نادي الشباب كان مهتما في وقت سابق بضم زيزو ولكن هذا الاهتمام لم يتجدد في الأيام الحالية.

موعد مباراه الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيجردا الانجولي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانجولية لوندا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيجردا الانجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل مباراة الزمالك وسيجردا الانجولي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية على قناة bein sport hd 6 المالكة لحقوق مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.