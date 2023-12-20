نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن علاقة محمد صلاح مع نونيز وإمكانية فوز ليفربول بكأس كاراباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بيباين لايندرز المدرب المساعد للألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن العلاقة بين النجم المصري الدولي محمد صلاح والأوروجوياني داروين نونيز، وإمكانية تتويج الريدز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول مع نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو.

مدرب يورجن كلوب يكشف عن علاقة صلاح بنونيز

وأكد لايندرز، في تصريحات له عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «داروين نونيز لاعب مميز ومتفائل، ومقياس الحكم على اللاعبين لا يتم تحديده بناءا على الأهداف فقط، لان ذلك غير عادل».

واكمل: «في السنوات الماضية، كان محمد صلاح متألقًا، مع ساديو ماني الذي كان يساهم معه في الأهداف، ونفس الشئ مع فيرمينو، صلاح هو الذي كان يسجل، هذه الأشياء تحدث».

وتابع المدرب المساعد لكلوب: «علاقة صلاح مع داروين نونيز هي علاقة طيبة، حيث يتعاملون بينهم بود كبير، والأوروجوياني، متألق بشكل كبير في الموسم الحالي بصورة أفضل من الموسم الماضي، حيث يساهم في الأهداف ".

لايندرز يكشف عن حظوظ ليفربول في التتويج بكأس كاراباو

وأشار لايندرز، عن إمكانية فوز ليفربول بكأس كاراباو: "في حال كان لديك الرغبة في تكوين فريق قوي ويرغب في التتويج بكل البطولات، فحينها ستواجه العديد من النهائيات، ولذلك فإن كأس كاراباو هي بطولة غالية بالنسبة لما، حيث سنخوض مباريات نصف النهائي في يناير وهذا شئ جيد".

ثم اختتم: «الرائع لدينا في ليفربول، أننا نملك الجديد من اللاعبين المميزين، مثل فيرجيل فان دايك، ودومينيك سوبوسلاي، وأرنولد ومحمد صلاح والذين يرغبون في تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات ".