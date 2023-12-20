نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: لايبزيج يرغب في ضم سانشو ماركا: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع إيكاردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 21-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

ريال مدريد يرغب في ضم إيكاردي

نظر توتنهام إلى قلب دفاع جنوى رادو دراجوسين، 21 عامًا، كهدف لقلب الدفاع. ومن المتوقع أن يكلف 26 مليون جنيه إسترليني إذا انتقل في نافذة يناير. (تلجراف)

من المقرر أن يقوم ريال مدريد بخطوة مفاجئة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (30 عامًا) من نادي غلطة سراي التركي. (ماركا)

يهتم بوروسيا دورتموند بمدافع توتنهام هوتسبير الإسباني سيرجيو ريجيلون، 27 عامًا، المعار إلى مانشستر يونايتد. ريجيلون لديه بند لإنهاء إعارته في عقده. (بيلد)

حذر برينتفورد أرسنال وتشيلسي من أنه سيتعين عليهما دفع رسوم "لائقة" إذا أرادا التعاقد مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني، 27 عامًا. (تالك سبورت)

أجرى توتنهام وأستون فيلا وبرايتون اتصالات مع يوفنتوس بشأن الجناح الإنجليزي صامويل إيلينج جونيور، 20 عامًا، على الرغم من عدم تقديم أي عروض حتى الآن. (Tuttomercatoweb)

لايبزيج يسعى للتعاقد مع سانشو

يهتم نادي آر بي لايبزيج بالتعاقد مع جناح مانشستر يونايتد جادون سانشو، 23 عامًا، لكن مطابقة أجر اللاعب الدولي الإنجليزي قد يمثل مشكلة للنادي الألماني. (بيلد)

في حين أن سانشو قد يغادر، فإن مانشستر يونايتد لا يتوقع إجراء أي تعاقدات كبيرة في يناير، حسبما قال مدير كرة القدم جون مورتو للجماهير. (أثليتك)

ولم يعد لاعب خط وسط فولهام والبرتغال جواو بالينها، 28 عامًا، هدفًا لليفربول في يناير. الأندية الكبرى الأخرى تريده، لكن بايرن ميونيخ يعتبره باهظ الثمن. (سكاي سبورت الألمانية)

نيوكاسل يجدد عقد الشاب الصغير

بدأ نيوكاسل يونايتد محادثات مع لاعب خط الوسط الإنجليزي لويس مايلي، 17 عامًا، بشأن توقيع عقد طويل الأمد عندما يبلغ 18 عامًا في وقت لاحق من هذا الموسم. (تلجراف)

قرر المدير الرياضي لآرسنال إيدو منع التقدم لقلب الدفاع البولندي جاكوب كيويور البالغ من العمر 23 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير. (اكسبريس)

يهتم فريق بريستون نورث إند المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي دان جور، 19 عامًا، على سبيل الإعارة لبقية الموسم. (مانشستر ايفننج نيوز)

كوبنهاجن على استعداد لبيع الجناح السويدي روني باردجي البالغ من العمر 18 عامًا، وهو هدف لتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، في يناير. (90 دقيقة)