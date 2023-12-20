تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 في منتصف شهر يناير من العام القادم بمشاركة 24 منتخب في البطولة القادمة بكوت ديفوار.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

محمد يوسف

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