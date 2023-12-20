نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل يعقوبو يفضح إدارة الأهلي: هذا سبب فشل الصفقة وليس كما يدعون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أجيكوم بلانكسون المتحدث الإعلامي للاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو، نجم فريق ووهان ثري الصيني، مفاجأة مدوية حول أسباب فشل تعاقد الأهلي مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان يعقوبو أحد الصفقات الهجومية القريبة من القلعة الحمراء في الموسم الحالي، قبل فشله في اجتياز الفحص الطبي بعد حضوره إلى القاهرة.

- وكيل يعقوبو يتحدث عن مفاوضات الأهلي

وأكد وكيل اللاعب الغاني مؤخرا عن أسباب فشل انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي بعد تقدم المفاوضات بين الطرفين ليكذب ما يتم ترديده من إدارة الأهلي بأن اللاعب يمتلك إصابة مزمنة لذلك لم تتم الصفقة.

وتابع:" تألق يعقوبو في الدوري الصيني لم يكن مفاجأة الجميع يعرف مهاراته وقدراته التهديفية ودائما ينافس في جميع الأندية التي لعب بها على لقب الهداف".

وواصل:" الأهلي كان يعلم جيدا حالة يعقوبو، ولذلك قام باستدعائه إلى مصر، كل الأمر أن النادي البرتغالي أبدى رغبته في الحصول على 2.5 مليون دولار نظير الاستغناء عن اللاعب والأحمر رفض تلك القيمة وتمسك بضم اللاعب على سبيل الإعارة.