نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من معتمد جمال قبل مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال بالتنسيق مع الجهاز الإداري للفريق التحرك إلى ملعب 11 نوفمبر في وقت مبكر، قبل خوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يأتي قرار الجهاز الفني بالتحرك من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة قبل ساعتين وربع من انطلاق المباراة، تحسبا لتأخر الحافلة بعد هطول الأمطار صباح اليوم بغزارة على العاصمة الأنجولية لواندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.