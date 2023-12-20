نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الميرغني: رفع إيقاف القيد الاختبار الحقيقي الأول لمجلس إدارة الزمالك.. ليست "دعاية انتخابية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الميرغني لاعب خط وسط الزمالك الأسبق، أن أزمة الفارس الأبيض الحقيقية تكمن قلة الموارد المالية، وآثر ذلك بالسلب على الفريق خلال الفترة الماضية، وأدى لإيقاف القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال لاعب الزمالك الأسبق، خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "الزمالك دوما يعاني من الأزمات المالية، وخاصة خلال الفترة الأخيرة الماضية".

وأضاف الميرغني: "رفع إيقاف القيد عن الزمالك هو الاختبار الحقيقي الأول، لمجلس إدارة النادي الجديد برئاسة حسين لبيب، خاصة أن هذا الدافع وراء ترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة، منذ البداية على حد قولهم".

وأشار لاعب خط وسط الزمالك الأسبق: "رفع إيقاف القيد ليست دعاية انتخابية، وكان هناك تأكيد مرارا وتكرارا أن هناك رجالا أعمال زملكاوية، تبرعوا من أجل حل هذه الأزمة سريعا فور الفوز بالانتخابات".

موعد مباراه الزمالك وساجردا الانجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيجردا الانجولي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الانجولية لوندا.