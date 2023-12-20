نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام يونايتد في كأس الرابطة.. هل يشارك صلاح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد في كأس الرابطة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

حراسة المرمى: كيفين كيليهير

خط الدفاع: أرنولد – جو جوميز – إبراهيما كوناتي- تيسميكاس

خط الوسط: إندو – كورتيس – هارفي إليوت

خط الهجوم: كودي جاكبو – جوردون – لويس دياز.