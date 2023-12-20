نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الرمادي يجهز نجم سيراميكا كليوباترا استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجهز أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا مهاجم الفريق أحمد القندوسي استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال.

ويأتي ذلك لأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها أيمن الرمادي في مباريات سيراميكا كليوباترا الماضية.

يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 9 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويسعى أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تحقيق الفوز على الأهلي والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع نظيره مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا والأهلي في كأس السوبر المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.